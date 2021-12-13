В Волгограде директор стройфирмы получил 5,5 лет тюрьмы за мошенничество с квартирами

Мужчину арестовали в зале суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Волгограда добилась приличного срока для директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков. Сегодня, 13 декабря, Центральный райсуд вынес приговор – мужчине дали 5,5 лет колонии общего режима. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2016 года осужденный заключил контракт с застройщиком. Возведение МКД предполагало привлечение средств будущих собственников.

- По условиям договора застройщик передавал фирме подсудимого права на две однокомнатные квартиры в строящемся доме стоимостью 2,2 млн рублей взамен на оказание услуг по благоустройству территории. Однако мужчина перепродал квартиры гражданам, - уточнили в ведомстве.

Обязательства по благоустройству не выполнил, деньги потратил на личные нужды. Волгоградцы также подали на возмещение материального ущерба. Суд удовлетворил гражданские иски.