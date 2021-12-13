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Происшествия13 декабря 2021 13:39

Директора транспортной компании будут судить за загрязнение окружающей среды соляной кислотой

При поставке опасного груза 23 тонны химических веществ вылились на землю
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела о нарушениях правил транспортировки химических веществ, которые привели к загрязнению окружающей среды. Фигурантом стал директор транспортной организации. В июле 2019 года его компания заключила договор по поставке технической соляной кислоты. Для экономии времени в нарушение закона об охране окружающей среды обвиняемый заменит транспортное средство. Также он подменил емкость для перевоза, которая не предназначалась по техническим характеристикам, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Во время транспортировки образовалось повышенное внутреннее давление, емкость разгерметизировалась, из-за чего 23 тонны соляной кислоты вылились на землю. Это повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба почве, как объекту охраны среды в размере более пяти миллионов рублей. Также была создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

- На стадии расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер, на имущество обвиняемого следователями наложен арест на общую сумму более восьми миллионов рублей, - отметили в следкоме.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.