Волжанку оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление соседа

Решение вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский суд оштрафовал Татьяну А. на 5 тысяч рублей за оскорбление мужчины, проживающего по соседству. 2 мая 2021 года волжанка нецензурно выразилась в адрес Сергея И., который в этот момент сидел на лавочке у подъезда многоэтажного дома №5 по улице Карбышева. Мужчина хотел поздравить ее с праздником, но в ответ услышал брань. Обычно такие перепалки и остаются между соседями, но обидчивый мужчина пошел в суд. Как рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, ответчик потребовал 20 тысяч за унижение его чести и достоинства.

- Суд пришёл к выводу, что, выражаясь в адрес истца оскорбительными выражениями, ответчик нарушила его нематериальные блага на достоинство личности и чести, тем самым причинив нравственные страдания. В пользу Сергея И. взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

Облсуд также оставил решение горсуда Волжского без изменений.