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Общество13 декабря 2021 13:20

Волжанку оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление соседа

Женщина на эмоциях выразилась в адрес мужчины в присутствии очевидцев
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Решение вступило в силу.

Решение вступило в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский суд оштрафовал Татьяну А. на 5 тысяч рублей за оскорбление мужчины, проживающего по соседству. 2 мая 2021 года волжанка нецензурно выразилась в адрес Сергея И., который в этот момент сидел на лавочке у подъезда многоэтажного дома №5 по улице Карбышева. Мужчина хотел поздравить ее с праздником, но в ответ услышал брань. Обычно такие перепалки и остаются между соседями, но обидчивый мужчина пошел в суд. Как рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, ответчик потребовал 20 тысяч за унижение его чести и достоинства.

- Суд пришёл к выводу, что, выражаясь в адрес истца оскорбительными выражениями, ответчик нарушила его нематериальные блага на достоинство личности и чести, тем самым причинив нравственные страдания. В пользу Сергея И. взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

Облсуд также оставил решение горсуда Волжского без изменений.