В Волгограде УК «Руслан и Людмила» оштрафовали за текущую крышу

Отремонтировать крышу можно было дешевле. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде очередную управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за невыполнение лицензионных требований. На этот раз УК «Руслан и Людмила» наказали за дыры в кровле дома №61 на улице Ополченской, из-за которых затопило квартиру. Коммунальщики дважды пытались оспорить постановление надзорного органа, но суд оставил его в силе, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

- Двенадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Волгоградской области от 15.09.2021 оставил без изменения, а жалобу управляющей организации - без удовлетворения, - рассказали в ведомстве.

Длилась эта история более полугода. Протечки в кровле на Ополченской, 61 инспекторы Госжилнадзора обнаружили еще во время проверки в марте 2021 года. Тогда в шифере на крыше нашли множество сквозных отверстий, при этом листы неплотно примыкали к выступающим элементам, частично отсутствовал конек, стропила гнили. А в двух жилых комнатах и в кухне одной из квартир по стенам и потолку расползались затечные пятна. Протокол на УК «Руслан и Людмила» составили в мае, тогда же и выписали солидный штраф. С тех пор управляющая компания ходила по судам, но так и не смогла оспорить наказание.