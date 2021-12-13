Губернатор Волгоградской области впервые ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области 16 декабря впервые состоится прямая линия с губернатором. Андрей Бочаров ответит на вопросы жителей в прямом эфире. В ближайший четверг она будет транслироваться с 14.00 на телеканале «Волгоград 24». Как сообщили в компании «Волгоград-ТРВ», невозможно предположить, насколько длительным будет общение главы региона с жителями.

Волгоградцы могут уже сейчас начинать отправлять свои вопросы губернатору. Сделать это можно двумя способами – прислать их на электронную почту vopros.gubernatoru34@mail.ru или на номер по WhatsApp 8-927-065-15-10.

Отметим, в формате прямой линии Андрей Бочаров ранее с волгоградцами не общался. Губернатор проводил пресс-конференции и встречи с общественностью.