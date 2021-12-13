Частный сектор Волгограда зарастает свалками

Свалки растут с каждым днем. Фото: Народный фронт

На улицах частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда разрастаются стихийные свалки. Завалы из мусора, досок, спиленных веток, автошин, мебели и бытовой техники занимают десятки метров, что вызывает беспокойство местных жителей, вынужденных жить в антисанитарии. Активисты обратились к властям регионального центра с просьбой ликвидировать залежи бытового и строительного мусора, сообщил координатор Народного фронта в Волгоградской области.

- На улице Летной в Краснооктябрьском районе Волгограда, мы увидели, что частный сектор буквально погряз в мусоре. Вокруг мусорных баков складируют ветки, коробки, пакеты и прочее. Свалка перебралась на проезжую часть, преграждая путь автотранспорту, - рассказывает по итогам рейда активист Константин Глушенок.

Ничуть не чище на улице Николая Кибальчича, да и на соседних улицах в «частнике» ситуация не лучше. Живущие здесь волгоградцы боятся, что все эти залежи мусора могут загореться, а огонь перекинется на расположенные совсем рядом жилые дома. Так что от городских властей ожидают оперативного решения проблемы.