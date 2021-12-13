В Волгограде ковид убил 25-летнюю женщину

Ковид унес жизни более 5 тысяч волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает уносить жизни жителей Волгограда и области. За последние сутки в регионе зафиксировали 36 летальных исходов. Среди умерших 14 мужчин и 22 женщины. 25 из них проживали в Волгограде, двое в Волжском, трое в Камышине. Самой младшей из жертв COVID-19 на этот раз было всего 25 лет. Молодая женщина не была привита, сообщили в оперативном штабе.

- Женщина длительное время ощущала ухудшение самочувствия без подъема температуры. Госпитализирована в медицинское учреждение, где в ходе обследования выявлена коронавирусная инфекция, - рассказали в региональном оперштабе. – После была переведена в инфекционный стационар, где по результатам исследования выявлена двухсторонняя пневмония.

Несмотря на все старания волгоградских врачей, которых консультировали специалисты федеральных центров, спасти молодую волгоградку не удалось.

Также среди жертв коронавируса на сегодня помимо горожан жители Городищенского, Октябрьского, Руднянского, Светлоярского и Старополтавского, а также Фроловскиого районов области. Умершим было от 25 до 93. По данным на 13 декабря, всего с начала пандемии COVID-19 убил уже 5047 волгоградцев.

Тем временем, в Волгограде и области продлили все действующие ковид-ограничения, слегка их изменив.