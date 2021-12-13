Волгоградские власти задумались о безопасности жителей в новогодние праздники

Власти ожидают, что новогодние и рождественские праздники пройдут спокойно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меньше трех недель остается до Нового года. 13 декабря на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил со своими заместителями подготовку в условиях ковида к затяжным праздникам. Главной задачей перед властями будет готовность муниципалитетов к бесперебойной работе всех систем жизнеобеспечения во время новогодних и рождественских каникул. Также власти надеются, что праздники пройдут безопасно.

- Необходимо сделать все, чтобы новогодние каникулы и рождественские праздники на территории Волгоградской области прошли организованно, спокойно, без происшествий, с соблюдением всех мер безопасности, - отметил Андрей Бочаров.

На оперативном совещании перед властями было поставлено ряд задач. В преддверии Нового года сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления должны сформировать графики дежурств. Продолжатся намеченные плановые мероприятие по обеспечению комплексной безопасности волгоградцев и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности. На объектах жизнеобеспечения пройдут проверки готовности при сильных морозах. Также среди задач проведение мониторинга пожароопасной ситуации и готовность дорожных, спасательных и коммунальных служб к ухудшению дорожно-транспортной обстановки из-за непогоды.