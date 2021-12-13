Похитители двоих волгоградцев попросились под домашний арест

Решение Волжского городского суда осталось без изменений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов двоих подозреваемых в похищении людей и вымогательстве. Их защита настаивала на домашнем аресте. Однако решение Волжского городского суда осталось без изменений, двое волжан будут находиться в СИЗО до 29 января. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

11 ноября подозреваемые приехали из Волжского в один из ресторанов в центре Волгограда, где находились двое мужчин. Волжане начали им угрожать и настояли на том, чтобы они проследовали за ними для разговора. У посетителей ресторана забрали смартфоны и вывезли на машине в гостиницу города-спутника. Там потерпевших заперли и применяли насилие. Преступники за освобождение требовали со своих жертв 13 и 15 миллионов рублей. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, согласились на передачу денег.

Но 2 декабря двоих волжан задержали полицейские и сотрудники регионального УФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Подозреваемых арестовали.