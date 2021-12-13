Волжанин взыскал больше ста тысяч за упавший на его машину дорожный знак

Решение вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский горсуд защитил права жителя города-спутника Игоря С., на машину которого рухнул дорожный знак. За причиненный ущерб волжанин взыскал с ответственных лиц порядка 100 тысяч рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, инцидент произошел 2 апреля 2021 года возле парка «Гидростроитель». Мужчина припарковал там свой автомобиль Toyota RAV4, а когда вернулся, его ждал неприятный сюрприз.

Волжанин подал в суд на администрацию, но чиновники перевели стрелки на МБУ «Северное», которое устанавливало этот знак. Изучив материалы дела и экспертизы, служитель Фемиды пришел к выводу, что требования автомобилисты законны.

- Решением суда с администрации Волжского в пользу Игоря С. взыскана сумма ущерба 81 600 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности 1 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя 15 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины – 2 828 рублей, - уточнили в суде.