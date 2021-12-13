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Общество13 декабря 2021 8:05

В пойме реки Царица в Волгограде украшают главную городскую елку

Всего город-герой украсят более 40 живых и искусственных красавиц
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Елка украсила пространство в Александровском саду.

Елка украсила пространство в Александровском саду.

Фото: Юлия Данильченко

Волгоград преображается в преддверии нового года. Сейчас в пойме реки Царица украшают главную городскую елку. Ее высота 22 метра, на ней 1628 веток, на которые повесят 450 шаров, а макушку украсит полутораметровая золотая звезда. В разных частях города-героя появятся более 40 елок – живых и искусственных. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии.

В центре Волгограда ель украшает пространство в Александровском саду, также появились новогодние красавицы на Комсомольской, у стадиона «Волгоград Арена», на пересечении Рокоссовского и проспекта Жукова, у «Белого Аиста». В Ворошиловском ели можно увидеть у Казанского собора и на площади Советской, а сквере Саши Филиппова. В остальных районах города-героя также устанавливают главной атрибут праздника.