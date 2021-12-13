Российский совет торговых центров попросил волгоградского губернатора отменить QR-коды для пропуска в ТЦ

ТЦ терпят убытки из-за введения системы QR-кодов Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский совет торговых центров обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой отменить QR-коды для пропуска в торговые центры региона во время новогодних праздников и после них. В организации считают, что из-за введения ограничений более чем на половину снизилось число посетителей комплексов. Еще больше – на 70% – сократился товарооборот предприятий, арендующих помещения в ТЦ.

- Потеря половины покупателей грозит обернуться массовым закрытием предприятий малого и среднего бизнеса, сокращением количества рабочих мест, – отметил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

В Российском совете торговых центров поддерживают усилия Волгоградской области, направленные на улучшение ситуации с коронавирусом. При этом принятые меры, которые касаются прохода в ТЦ по QR-коду, необоснованно строгими и губительными для регионального бизнеса. Ранее организация направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать господдержку ТЦ на то время, пока для их посещения необходимы QR-коды.

Отметим, сегодня стало известно, что в Государственной думе будет снят с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

В борьбе с коронавирусом вакцинация остается единственным способом улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и защитить себя от заражения ковидом. В Волгоградской области прививки от COVID-19 сделали более 1,3 миллиона жителей. Регион выполнил на 81,5% от плана по достижению коллективного иммунитета. В последние недели заболеваемость коронавирусом среди волгоградцев пошла на спад.