В Волгоградской области задержали грузовик с контрафактной одеждой

Фото: пресс-служба Астраханской таможни.

Сотрудники Астраханской таможни на посту ДПС Ерзовский в Волгоградской области остановили грузовик, перевозивший крупную партию контрафакта. Машина ехала из Москвы в Хасавюрт (Дагестан). Внутри обнаружили порядка 20 тысяч единиц товаров (одежда, аксессуары, часы, обувь, белье) с товарными знаками таких брендов как Gucci, Louis Vuitton, Christian dior, а также без маркировок. Об этом «КП-Волгоград» сообщила пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

- Представители правообладателей подтвердили контрафактность данных товаров и оценили причиненный ущерб в сумму, превышающую 123 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Крупную партию фальсифицированных и немаркированных товаров арестовали. Возбудили административные дела, материалы направили в ГУ МВД России по Волгоградской области.