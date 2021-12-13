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Общество13 декабря 2021 7:11

В Волгоградской области задержали грузовик с контрафактной одеждой

Сумма ущерба владельцам известных брендов превысила 123 миллиона рублей
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Астраханской таможни.

Фото: пресс-служба Астраханской таможни.

Сотрудники Астраханской таможни на посту ДПС Ерзовский в Волгоградской области остановили грузовик, перевозивший крупную партию контрафакта. Машина ехала из Москвы в Хасавюрт (Дагестан). Внутри обнаружили порядка 20 тысяч единиц товаров (одежда, аксессуары, часы, обувь, белье) с товарными знаками таких брендов как Gucci, Louis Vuitton, Christian dior, а также без маркировок. Об этом «КП-Волгоград» сообщила пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

- Представители правообладателей подтвердили контрафактность данных товаров и оценили причиненный ущерб в сумму, превышающую 123 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Крупную партию фальсифицированных и немаркированных товаров арестовали. Возбудили административные дела, материалы направили в ГУ МВД России по Волгоградской области.