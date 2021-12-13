За год 57 тысяч волгоградских семей получили выплаты на детей от 3 до 7 лет

В этом году 57 тысяч волгоградских семей получили выплаты на детей от 3 до 7 лет Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

Жители Волгоградской области, воспитывающие детей от 3 до 7 лет, активно пользуются федеральной ежемесячной выплатой. В 2021 году порядка 57 тысяч семей стали получателями пособия. А с момента введения такой поддержки выплаты оформили свыше 90 тысяч семей, в которых воспитываются более 105 тысяч детей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, что на выплату могут претендовать малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. При этом родители (родитель) должны работать или иметь уважительную причину отсутствия дохода.

Таким семьям платят 50 (5207 рублей), 70 (7810,5 рублей) и 100% (10414 рублей) прожиточного минимума. Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ

- При определении права на выплату учитываются доходы всех членов семьи и имущественная обеспеченность. Прием документов на новые назначения продолжается, перерасчет выплаты начнется с 1 января 2022 года, - уточнили в администрации.