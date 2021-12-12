МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде в Волгограде 13 декабря

Никаких приятных сюрпризов погода не готовит. Только туман, ветер и гололед. Фото: Есболат БИСЕНОВ

Погода не радует волгоградцев: вместо зимней сказки со снегом и легким морозцем нас снова ждет туман, сильный холодный ветер, гололедно-изморозевые явления. Со ссылкой на волгоградских синоптиков МЧС дает оперативный сводный прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций. Из опасных явлений – сильный ветер. В понедельник, 13 декабря его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В области еще на пару дней сохранится морозная погода: ночью -3...-8 градусов, местами -8...-13; днем -1...-6. Осадков никаких не будет. Единственное место в Волгограде, где есть снег – парк ЦПКиО. Там с помощью снегогенераторов насыпали тюбинговую горку. Администрация парка обещает открыть ее для катания в понедельник в 16.00.

Уже к середине недели потеплеет до +1...+3 градусов, возможны дожди.