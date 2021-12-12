В Волгограде 13 декабря 2021 года в двух районах отключат свет

Из-за плановых отключений волгоградцам придется посидеть без света. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Понедельник во многих домах Волгограда начнется с отключения света. Впрочем, энергетики дадут горожанам спокойно собраться на работу и учебу, умыться, позавтракать и сделать все привычные утренние дела: свет отключат в 9.00. Кому-то повезет, и электричество в дома вернется уже в полдень, а кому-то придется посидеть при свечах до 17.00. 13 декабря не повезет жителям Кировского района и большого массива в Ворошиловском. Смотрите, где не будет света, и не забудьте вовремя зарядить все гаджеты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Россети-Юг, отключения носят плановый характер. профилактические работы необходимы, чтобы сети работали без сбоев.

Кировский район

Где не будет света с 09.00 до 17.00

ул. Краснолиманская д.63-81а, д.56а-58,

пер. Варненский д.35-37, д.32,

ул. Елены Колесовой д.1а-25, д.2а-36,

ул. Грекова д.2-12,

ул. Ляпунова д.1г д.1д,

ул. Боровиковского д.2-32, д.1а-27,

пер. Балканский д.35-37 д.32

ул. Зоологическая д.6-14,

ул. Красноуфимская д.1-21, д.4-32,

ул. Омская д.8, 9,

ул. Короленко д.1а-27а, д.15-41, д.38-40

пер. Короленко-I д.1-5а д.8

пер. Короленко-II д.3-7.

Ворошиловский район

Где не будет света с 09.00 до 12.00

ул. Серпуховская д.1 д.3, д.4, д.10, д.12, д.14, д.16, д.20, д.22,

ул. Царицынской Обороны д.3, д.1, д.2, д.7, д.10, д.10а, д.12, д.9, д.14, д.16, д.18, д.20, д.26, д.28, д.30, д.32, д.15, д.17

ул.Симбирская д.17 д.21,

пер.Симбирский д.5, д.5а, д.11

ул.Профсоюзная д.17, д.17/1

пер.Рыбинский д.1-21, д.7а, д.17а, д.2-14, д.2а, д.18-22, д.22а,

пер.Ленкоранский д.1-15, д.3а, д.5а, д.7а, д.2-14, д.10а, д.14а,

пер.Ченстоховский д.2а,

ул.Елисеева 62-76, д.62а, д.64а, д.66а, д.72а,

ул.Чембарская д.59-69, д.61а, д.57д, д.18а, д.18-26,

пер.Чембарский д.52,

ул.Череповецкая д.50, д.52, д.52а, д.60,

ул.Новоузенская д.52, д.56/3, д.56/4, д.55-99, д.59а, д.79а, д.85а, д.87а, д.89а

Где не будет света с 09.00 до 12.00

ул.Новоузенская д.57

ул.Елисеева д.62а

ул.Звездина д.1-13, д.3а, д.2-14, д.12а,

ул.Макарчука д.1-21, д.2-20, д.2а, д.18а, д.20а,

ул.Иванова д.1,

ул.Ленкоранская д.97-115, д.82-90, д.90/1 д.90/2, д.94 д.125-133,

пер.Ченстоховский д.1-7 д.2-8,

ул.Чарджуйская д.1-15 д.15а д.8-26 д.10а д.20а д.22а, д.2-6,

ул.Двуреченская д.3-11 д.2-20 д.16б

ул.Новоузенская д.58-82 д.72а д.84а д.82а, д.38/12, д.86-96,

ул.Долгорукого Юрия д.1-27 д.5а д.19а д.6-16,

ул.Черновицкая д.22,

ул.Миргородская д.25/1-25/3 д.27 д.28а,

ул.Кавказская д.37-41 д.34-38

ул.Яблочная д.38/3 д.38/4 д.38/5 д.38/6 д.38/7 д.38/8 д.38/9 д.38/10 д.38/11 д.38/12 д.25/4 д.25/5 д.25/6 д.25/7 д.25/8 д.28/4а, д.40-64 д.50а д.54а д.62а д.64а д.33-47 д.39а д.41а, д.27 д.29 д.29а

ул.Детская д.1/3-1/10 д.1-11 д.1а,

ул.Панина д.44, д.20-34, д.7-21, д.15а, д.20/1-20/8, д.20/2а, д.22д, д.22г, д.26а.