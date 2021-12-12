В Волгограде коронавирус убил 37 человек, им было от 38 до 96 лет

За время пандемии из-за ковида область потеряла более 5 тысяч жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом. 12 декабря ковид подтвердился у 398 человек. Еще месяц назад в сутки фиксировалось 478 заболевших. При этом никак не падает смертность – на этой неделе дважды были зафиксированы рекордные цифры, с понедельника по воскресенье мы потеряли больше 250 человек. За последние сутки скончались 37 волгоградцев. Самому младшему из них было всего 38 лет, это мужчина. Самому пожилому – 96 лет. Всего в списке 12 мужчин и 25 женщин.

Всего с начала пандемии из-за COVID-19 область потеряла 5011 человек. Пока ситуацию не может исправить ни хороший уровень вакцинации, ни довольно строгие ограничения.

По числу новых заболевших коронавирусом лидирует Волгоград: положительные результаты теста на коронавирус получили 12 декабря 105 человек. В Волжском заболели 86 человек. Среди районов области в лидерах Камышинский – там заразились за сутки 20 человек, Фроловский (18 заболевших) и Урюпинский (15 новых случаев заболевания).