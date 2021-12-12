Дом на улице Козака в Волгограде восстановят после взрыва газа в одной из квартир

Дом обследовали, он подлежит восстановлению. Фото: архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде представители мэрии встретились с жильцами дома №3 на улице Козака, в котором на прошлой неделе после хлопка газа загорелась квартира. Пока следственный комитет проводит расследование и ищет виновных в этом ЧП, мэрия вместе с экспертами решает, можно ли дальше жить в этом доме. Ведь пострадала не одна квартира. По предварительному заключению, устойчивости здания ничего не угрожает.

- Угрозы обрушения основных конструктивов здания нет. Состояние несущих конструкций в соседних квартирах работоспособное, значительные повреждения получили лишь межквартирные перегородки. Также повреждена торцевая наружная стеновая панель квартиры № 44, где произошло возгорание, - рассказали в мэрии Волгограда о предварительных выводах специалистов. Дом будут восстанавливать.

Как и в какие сроки – в ближайшее время решат специалисты. Это пропишут в проекте по итогам комплексной экспертизы дома. Известно, что дом будут укреплять с помощью установки стальных сеток. За поведением здания будут ежедневно следить. Укреплять здание будет управляющая компания. За разработку проектно-сметной документации жильцы платить не будут.

Пока что жителям предложили воспользоваться временным жильем из маневренного фонда города. Также люди могут рассчитывать на материальную помощь. А родственникам хозяйки квартиры, в которой рванул газ, пообещали помочь с вывозом и утилизацией мусора.