У волгоградцев из-за геомагнитной бури возможны недомогания и перепады настроения

Может заболеть голова и испортиться настроение. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Слабую геомагнитную бурю мощностью в 3 балла пообещали волгоградцам составители соответствующих прогнозов 12 декабря. С 15 часов воскресенья до 3 часов ночи понедельника волгоградцы могут испытывать легкое недомогание, также очень вероятны перепады настроения. Особенно это касается метеозависимых людей, которым, возможно, даже придется выпить таблетку от головной боли. Больше на этой неделе никаких геомагнитных волнений не будет. Только к концу месяца, 27 декабря, в регионе обещают сильную магнитную бурю мощностью 5 баллов. В этот день могут обостриться психические заболевания, появятся депрессивные настроения, стоит ждать головной боли и упадка сил.

Что касается погоды, то в понедельник она будет такой же, как сегодня. По сообщению Волгоградского ЦГМС, 13 декабря в Волгограде сохранится морозная погода от -2…-4 днем до -6…-8 ночью. Это позволит открыть в Волгограде первые снежные горки – в ЦПКиО с помощью снегогенератора насыпали 5 см снега. А вот к середине недели все это может подпортить потепление – днем в среду снова будет +2.