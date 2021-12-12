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Происшествия12 декабря 2021 12:30

Летевший из Волгограда в Уфу самолет ATR-72 сел с некорректно работавшим триммером руля высоты

Проводится расследование инцидента
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Самолет проверяют технические специалисты.

Самолет проверяют технические специалисты.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Технический персонал обследует самолет ATR-72 авиакомпании Utair после сообщения от центра управления полетами о неполадке, возникшей на рейсе Волгоград – Уфа. Самолет благополучно сел в точке назначения - Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима - 11 декабря в 13.45 несмотря на то, что по словам экипажа, в полете некорректно работал триммер руля высоты.

В авиации им называют небольшую отклоняющуюся поверхность в хвостовой ччасти руля, которая служит для того, чтобы удержание руля в определенном положении не требовало от пилота усилий. На полет и посадку это никак не повлияло, но было решено провести расследование данного случая.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на борту летевшего из Волгограда самолета было 40 пассажиров. Опасного груза не было.