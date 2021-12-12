Волгоградка, которую оштрафовали за «штурм» Роспотребнадзора, сняла провокационное видео в прокуратуре

На всех видео волгоградка провоцирует на скандал сотрудников разных ведомств. Фото: объединенная пресс-служба судов.

На канале волгоградки Оксаны Саяновой, которая обрела популярность после скандала в управлении Роспотребнадзора, вышло очередное видео, которое стремительно набирает лайки. На этот раз активистка пришла в прокуратуру Советского района и начала провоцировать на скандал сотрудников надзорного ведомства, отказываясь надеть маску и подать заявление в письменной форме. Почти 20 минут перебранки, где дама уверяет, что она – власть и может везде устанавливать свои порядки, она сняла на видео. Несмотря на то, что женщина ведет себя как на базаре, ее подписчикам видео понравилось. Почти все 700 комментариев к ролику – в ее поддержку.

- Маски – это для вас, а для нас это рекомендательная мера, - заявляет Саянова, утверждая, что хорошо разбирается в законодательстве. Сотрудницы прокуратуры, уставшие наблюдать это шоу, записали обращение волгоградки. Она обратилась с жалобой на то, что ее похитили посреди улицы и насильно привезли в мировой суд, но почему-то никак не хотела написать это на бумаге. Также она отказалась предъявлять паспорт, и в ответ она начала требовать у сотрудников ведомства не только удостоверения, но и назвать ей инвентарный номер телефонов в их кабинетах.

Напомним, накануне суд присудил ей и другим участницам вторжения в Роспотребнадзор штраф за то, что она нарушила правила поведения во время действия режима повышенной готовности и за то, что прошла без пропуска в охраняемой здание. Однако это ее не расстроило, и женщина пошла в противогазе в суд, чтобы снять новое видео для своих подписчиков.