В Волгограде приступили к благоустройству еще одного участка улицы Титова

Улицу Титова благоустроили в этом году, теперь сделают продолжение. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде настолько теплая погода, что запланированное на 2022 год благоустройство решили начать уже в декабре 2021 года. Подрядчик вышел на новый участок улицы Титова, которую привели в порядок в этом году. Сейчас предстоит реконструировать улицу от малого проспекта Ленина до Первой Продольной.

Как говорят в мэрии, это стало возможным благодаря раннему проведению аукционов. Подрядчик уже определен, он и решил начать укладывать плитку и ставить бордюры уже сейчас. Накануне с ним встретился глава Волгограда Владимир Марченко, который решил проверить ход благоустройства улицы Титова.

Напомним, в этом году на Титова обновили участок от Таращанцев до Малого проспекта. На пешеходной зоне появились новые деревья, фонари, лавочки, урны, новое и само покрытие пешеходной дорожки. Теперь по улице приятно не только пройтись до остановки, но и прогуляться и присесть на скамейку.