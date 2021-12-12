В Волгограде для задержания 75-летнего водителя ввели план «Перехват»

Рено нашли неподалеку от места происшествия. У него покосился бампер. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудникам ДПС Волгограда в субботу, 11 декабря пришлось вводить план «Перехват», чтобы задержать покинувшего место аварии водителя. Протокол за оставление места ДТП составили на 75-летнего водителя. Пожилой мужчина наехал на ребенка на улице Кирова и даже не остановился. Об обстоятельствах ДТП стало известно со слов очевидцев и ребенка – 10-летний мальчик попал в больницу с травмой.

Прохожие запомнили, что водитель был на машине, похожей на «Рено Дастер» белого или светло-серого цвета, кто-то даже разглядел цифру 8 в номерном знаке. По этим приметам и вычислили авто. Авария произошла около полудня на улице Кирова. Водитель ехал со стороны улицы Минина в сторону Советского района. Мальчишка перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Машину обнаружили неподалеку – возле одного из домов на Кирова. У «Рено» не было вмятин, лишь покосившийся бампер. Сам водитель не отрицал, что заметил, как сбил ребенка.

- Мальчишечка лет 11-12 выбежал из-за припаркованной «Газели». Метра полтора было до него, я резко ударил по тормозам, но немножко его толкнул, - рассказал пенсионер на допросе. - Смотрю, он встал, перебежал дорогу. Я постоял, постоял, сзади начали машины сигналить. Но я решил в стрессовом состоянии я решил чуть проехать, так как справа все было занято машинами.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении водителя пока только составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства ДТП еще уточняются.