В Волгограде ищут виновных в гибели 30-летнего монтера на предприятии

Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии. Фото: Иван Макеев

Это ЧП на одном из предприятий на юге Волгограда случилось еще в сентябре, но за смерть 30-летнего рабочего так никого и не наказали. Сейчас СК решил найти виновных. Следственный отдел по Тракторозаводскому району возбудил дело по статье нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, в сентябре 30-летний волгоградец не вернулся домой со смены – его убило током. Это произошло, когда он, получив задание от мастера, пошел проверять масляный выключатель ввода. Когда на пульте сработала сигнализация, коллеги монтера поспешили проверить, что случилось, но молодой человек уже лежал на полу без признаков жизни.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы найти лиц, допустивших нарушение требований охраны труда.