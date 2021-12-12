В ДТП на федеральных трассах под Волгоградом погибли два молодых водителя

Мужчины скончались еще до приезда "скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В двух ДТП, случившихся 11 декабря на московской и саратовской трассе, погибли люди. Одно из них произошло в третьем часу ночи в Камышинском районе Волгоградской области. 26-летний водитель на автомобиле «Шевроле Круз» выехал на встречку и не успел перестроиться в свой ряд, лоб в лоб столкнувшись со встречным "Рено T 4X2, с полуприцепом. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель легковушки скончался сразу же, еще до приезда скорой.

Второе ДТП произошло в 23.35 на 889-м километре трассы Москва – Волгоград в Иловлинском районе. Водитель легкового автомобиля «Фольксваген Поинтер» не справился с управлением и врезался в тягач «Мерседес Бенц» с прицепом. От удара от легковушки практически ничего не осталось, 29-летний водитель погиб на месте.