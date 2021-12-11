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Здоровье11 декабря 2021 18:47

Спецборт МЧС отправился из Волгограда в ЮАР для борьбы со штаммом ковида «омикрон»

Самолет доставит в африканскую страну мобильную лабораторию Роспотребнадзора
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Вечером 11 декабря из аэропорта Волгограда в ЮАР отправился спецборт МЧС. Как рассказали «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве, самолет Ил-76 доставит по поручению президента РФ Владимира Путина мобильную лабораторию Роспотребнадзора.

В волгоградском аэропорту в спецборт погрузили автомобиль «КамАЗ», который оборудован всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Также в ЮАР отправились вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС.

Напомним, в Южно-Африканской республике в ноябре был выявлен новый штамм COVID-19, который получил название «омикрон». Он отличается самой высокой заразностью среди всех штаммов ковида и уже распространяется по разным странам мира. Его случаи уже были зафиксированы и в России.

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