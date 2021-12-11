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Общество11 декабря 2021 16:20

В ночь на 12 декабря в Волгограде отключат электричество

Электроснабжение будет отсутствовать на шести улицах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Свет отключат в Дзержинском и Центральном районах

Свет отключат в Дзержинском и Центральном районах

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В ночь с 11 на 12 декабря часть Волгограда останется без электричества. Электроснабжение будет отсутствовать на улицах в Дзержинском районе и частично в Центральном. Без света останутся жители улиц Каспийской, Черноморской, Ленской, Грузинской, Севастопольской и Двинской. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

Электроснабжения у волгоградцев не будет в ночь на воскресенье с 0.50 до 3.25. Чем вызвано плановое отключение света, не уточняется.