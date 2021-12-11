За сутки в Волгоградской области от коронавируса умерли 24 женщины

За сутки в Волгоградской области от коронавируса умерли 34 жителя Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ситуация со смертностью от коронавируса в Волгоградской области на улучшение идет. Ежесуточно фиксируется более 30-ти летальных исходов. 11 декабря от COVID-19 скончались 34 человека. Жертвами вируса стали 24 женщины от 58-ми до 93-х лет и 10 мужчин, которым было 58-ми до 97-ми лет, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

За сутки скончался 21 житель Волгограда, также умерли 5 человек из Волжского, стали жертвами ковида 3 пациента из Иловлинского района, по одному погибшему в Камышинском, Жирновском и Новоаннинском районах. За всю пандемию в Волгоградской области от коронавируса скончались 4974 человека.