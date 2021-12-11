В «Роторе» произошли кадровые изменения

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» остался без главного врача. Из волгоградского клуба уволился Евгений Гуськов, который занимал эту должность с лета 2018 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе сине-голубых, решение покинуть «Ротор» принято именно специалистом.

- Мы благодарим Евгения Борисовича за профессионализм, добросовестный труд и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, - отметили в «Роторе».

Евгений Гуськов работал врачом волгоградской команды в тренерских штабах Роберта Евдокмиова, Павла Могилевского, Игоря Меньщикова, Александра Хацкевича и Дмитрия Хохлова.

Напомним, в ноябре «Ротор» остался без спортивного директора. Из-за неудовлетворительных результатов команды был уволен Эдуард Панасюк. 6 декабря на пост главного тренера сине-голубых был назначен Артем Куликов, который к работе приступит с января после завершения отпуска у футболистов.