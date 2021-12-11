В Волгограде начнут ходить московские автобусы

Московские автобусы выйдут на маршрут №2 Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в ближайшее время число автобусов, курсирующих по маршруту №2, станет больше. На линию выйдет транспорт, который ранее ездил по Москве. «ВПАТП-7» завершает техническую подготовку автобусов, которые были переданы в Волгоград «Мосгортрансом». Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, популярное направление, связывающее Красноармейский район с Центральным, к 1 января будет усилено в полтора раза, в том числе за счет «московских» автобусов, которые обладают большой вместимостью.

Маршрут №2 ездит от ж/д вокзала до Юбилейного. С января нагрузка не него станет выше из-за сокращения маршрута №95, который будет ходить между остановками «Поселок ГЭС» и «Тулака». Специалисты муниципального предприятия провели комплексную проверку технического состояния прибывших из Москвы автобусов и подготовили к работе зимой. Была проведена замена масла и других расходных материалов, настроили обогревающие устройства.

- С учетом увеличивающегося ежедневного выпуска подвижного состава на обслуживаемые предприятием линии подготовлен дополнительный водительский состав. Усиление маршрута № 2 будет проходить поэтапно, и в итоге в январе 2022 года в пиковые часы интервал на маршруте составит всего 6 минут, - отметили в мэрии.

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