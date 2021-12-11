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Здоровье11 декабря 2021 11:27

За пандемию волгоградские ковидарии получили более 1,1 тысячи литров плазмы для пациентов с коронавирусом

Донорами становятся ранее переболевшие или вакцинированные волгоградцы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Донорами антиковидной плазмы становятся переболевшие или вакцинированные от коронавируса волгоградцы

Донорами антиковидной плазмы становятся переболевшие или вакцинированные от коронавируса волгоградцы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградцы, которые переболели коронавирусом или прошли курс вакцинации от ковида, продолжают становиться донорами. В Волгоградской области за время пандемии заготовили 6301 дозу антиковидной плазмы. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, региональный Центр крови выдал госпиталям более 1,1 тысячи литров плазмы для пациентов с COVID-19. В запасе находится более 20 литров плазмы, которую при необходимости могут направить в ковидарии.

- Несмотря на то, что введение антиковидной плазмы не является самостоятельным методом лечения COVID-19, этот метод эффективен в составе комплексной терапии. В крови переболевших или вакцинированных людей присутствуют антитела, которые способны разрушать вирус, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, за всю пандемию коронавирусом заболели 122 473 волгоградца, выздоровели 109 374 человека. С момента начала прививочной кампании вакцинацию прошли более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области. Массовая иммунизация продолжается. Прививку можно сделать в любом из 63-х прививочных пунктах на базе больниц или поликлиник, а также в десяти ТРЦ Волгограда и Волжского, в музее «Россия – моя история».