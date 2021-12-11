«Решил впервые не устраивать никаких праздников»: Андрей Макаревич встретил свой день рождения в Волгограде

Андрей Макаревич встретил 68-летие в Волгограде. Фото: Архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 11 декабря, свой день рождения отмечает лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. И свое 68-летие музыкант встретил в Волгограде. Он опубликовал на своей страничке в Facebook фотографию, к которой было прикреплено местоположение одного из волгоградских отелей. Также Андрей Макаревич сообщил, что не будет устраивать торжеств по случаю своего дня рождения.

- Решил впервые не устраивать никаких праздников. Пишу это для тех друзей, которые вдруг решат, что всех пригласил, а их - нет. Правда, никого. Простите. А за поздравления - спасибо. Заранее, - написал Андрей Макаревич в социальных сетях.

Также на страничке музыканта сообщается, что его телефон «будет сегодня традиционно выключен». Поздравить основателя «Машины времени» можно в социальных сетях.

Неизвестно, какая у Андрея Макаревича была цель визита в Волгоград. На 9 декабря у «Машины времени» был запланирован концерт в Центральном концертном зале. Но из-за коронавируса выступление в рамках российского тура было перенесено на 19 октября 2022 года.