В Волгограде предпринимателей оштрафовали за неправильную продажу сыра

Сыр с нарушением закона продавали 3 предпринимателя Фото: Мария ЛЕНЦ

В трех магазинах в Центральном районе Волгограда специалисты Роспотребнадзора выявили продажу молочной продукции без обязательной маркировки. Не соответствовали законодательству сыры, которые были на прилавках. В торговом павильоне ИП Уваровой Н.М. на улице Ткачева, 14а было 11 килограммов сыра без средств идентификации. В точке продажи молочной продукции ИП Григорьева М.В. на Новороссийской, 61 без обязательной маркировки имелись 10 единиц сыров. С таким же нарушением реализовывались 5 килограммов продукции в магазине ИП Корж О.Ф. на Ткачева, 14а.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, вся продукция, находившаяся в обороте с нарушением закона, на общую сумму 7030 рублей была арестована специалистами ведомства. Суд наказал предпринимателей штрафом в 5000 рублей каждому с конфискацией товаров.