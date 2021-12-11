В Волгоградской области 10 декабря произошли две смертельные аварии

Женщина погибла до приезда скорой помощи, парень скончался в больнице Фото: Эдуард Пальгунов

На дорогах Волгоградской области 10 декабря произошли две смертельные аварии. Трагедии случились в Красноармейском районе областного центра и в Еланском районе. В 19.00 на улице Лазоревой на юге Волгограда 51-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» поворачивал на улицу Дачная. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель не уступил дорогу и столкнулся с «Ford Focus», которым управляла 39-летняя женщина. От удара отечественная легковушка перевернулась, находившаяся в ней 46-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.

ДТП в Еланском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Еланском районе в 2.00 на трассе «Жирновск - Вешенская» 22-летний водитель «Лады Гранта» ехал с превышением скорости. Из-за этого машина съехала с дороги и перевернулась. Скорая помощь увезла в больницу 27-летнего пассажира, однако спасти врачам его не удалось. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.