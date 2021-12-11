Волгоградские новобранцы в армии будут заниматься робототехникой и защитой электронной информации

Фото: Южный военный округ

Накануне в Волгограде отправились служить более 120 новобранцев, которые ближайший год проедут в Вооруженных Силах России. Большинство из них будут проходить службу в научных ротах Южного военного округа, в том числе в военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе, а также в Москве, Сергиевом Посаде и Тамбове. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, новобранцы в частях будут заниматься разработкой интеллектуальной системы управления робототехникой.

Также защитники Родины во время службы будут вести разработку современных композитных материалов для защиты военной техники и личного состава, совершенствованием систем защиты электронной информации.

Из-за коронавируса были отменены торжественные мероприятия отправки молодых людей. В сборном пункте они сдали ПЦР-тесты. В свои части новобранцы отправились на поездах. В научные роты отправляются призывники с высшим образованием, имеющие средний балл не ниже 4. Кроме этого, они проходят строгий конкурсный отбор.