В Волгограде эвакуируют торговые центры

В частности, эвакуировали ТРЦ "Мармелад". Фото: Архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде вечером 10 декабря была объявлена эвакуация сразу в нескольких торгово-развлекательных центрах. Очевидцы сообщают, что посетителей и работников попросили экстренно покинуть здание ТРЦ «Мармелад». Эвакуацию подтвердили в фитнес-центре «Алекс фитнес», который находится в этом центре.

Также появились сообщения об эвакуации в «Ворошиловском Торговом центре», «Парк Хаусе», «Европе Сити Молл», «7 звезд».

- В ТРК 7 звезд эвакуация, как возобновим работу, сообщим, - говорится в сообщении фитнес-клуба «Зебра-фитнес», который находится в этом комплексе.

Ко всем зданиям прибыли машины полиции, МЧС, скорой помощи, работают саперы, рассказывают очевидцы. В региональном Главке МВД от комментариев об эвакуации в торговых центрах воздержались.