С 12 декабря изменится расписание пригородных поездов в Волгоградской области

Пассажирам электропоездов лучше уточнить расписание заранее. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцам, которые для перемещения по области используют пригородные поезда, стоит быть внимательными: расписание поменяется в это воскресенье. По информации Приволжской железной дороги, это связано с вводом нового графика движения поездов. Согласно ему, с 12 декабря на нескольких пригородных маршрутах отменят ряд остановок. Из-за этого чуть сдвинется и расписание.

В пресс-службе железной дороги назвали список маршрутов, на который волгоградцам нужно обратить внимание. Остановку о.п. Забурунный убрали на маршруте Качалино – Петров Вал и обратно. Пригородный поезд Волгоград-1 – Чернышков и обратно не будет останавливаться на остановках о.п. 200 км, о.п. 226 км, о.п. 261 км. Поезд Волгоград-1 – Суровикино и обратно проедет без остановки через станцию о.п. 261 км. На маршруте Петров Вал – Ильмень и обратно отменили остановки о.п. Новониколаевка, о.п. 443 км, о.п. Купцово, о.п. Мокрая Ольховка, о.п. Неткачево.