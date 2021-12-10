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Общество10 декабря 2021 14:46

В Волгограде 11 декабря электричество отключат в одном районе

Не повезло жителям одной улицы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Электричество в дома волгоградцев вернется ближе к вечеру

Электричество в дома волгоградцев вернется ближе к вечеру

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде плановые отключения электричества продолжаются. Специалисты продолжают ремонтные и профилактические работы и зимой. Причем отключают свет волгоградцам и в выходной день. 11 декабря электроснабжение будет отсутствовать в Ворошиловском районе, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

Причем не смогут воспользоваться электроприборами жители всего нескольких многоквартирных домов, располагающихся на одной улице. Свет с 9.00 до 19.00 отключат в многоэтажках №32, 32а, 33, 35 на улице Клинской.