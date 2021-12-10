В Волгограде 11 декабря электричество отключат в одном районе

Электричество в дома волгоградцев вернется ближе к вечеру Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде плановые отключения электричества продолжаются. Специалисты продолжают ремонтные и профилактические работы и зимой. Причем отключают свет волгоградцам и в выходной день. 11 декабря электроснабжение будет отсутствовать в Ворошиловском районе, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

Причем не смогут воспользоваться электроприборами жители всего нескольких многоквартирных домов, располагающихся на одной улице. Свет с 9.00 до 19.00 отключат в многоэтажках №32, 32а, 33, 35 на улице Клинской.