Прожиточный минимум в Волгоградской области увеличили на 470 рублей

За год размер минимума пересмотрели дважды. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области пересмотрели размеры прожитого минимума на 2022 год. По сравнению с принятым в сентябре документом, сумму увеличили на 470 рублей - прожиточный минимум на душу населения в регионе составит 10 882 рубля, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление губернатора.

При этом прожиточный минимум на 2022 год для трудоспособных волгоградцев из-за инфляции подрастет на 512 рублей и составит 11 тысяч 861 рубль. Для пенсионеров величина, от которой зависят многие социальные выплаты и субсидии, увеличится всего на 135 рублей и составит 9381 рубль. Прожиточный минимум для детей пересмотрели в сторону увеличения на 157 рублей, он вырастет до 10 831 рубля.

Напомним, «минималка» в 2021 году составляла в расчете на душу населения - 10 158 рублей, для трудоспособного населения - 10 892, для пенсионеров - 9 020, для детей - 10 414 рублей. Ранее принятым постановлением прожиточный минимум на душу населения должен бы вырасти всего на 254 рубля, для трудоспособных волгоградцев – на 457, для детей – на 260, пенсионеров – на 226. Из-за высокой инфляции суммы прибавки подрастут почти вдвое. От итоговой суммы зависит получение социальной помощи, пособий и субсидий от государства, на которые могут рассчитывать только малоимущие.