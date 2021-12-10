Стало известно, насколько вырастут зарплаты бюджетников в Волгоградской области

Оклады проиндексируют с 1 января. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградский области грядет повышение зарплат. Правда, касается это пока лишь работников госучреждений. Бюджетникам индексируют оклады с учетом инфляции. Документ об индексации уже подписал волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Из постановления главы области следует, что оклады работников подведомственных госучреждений Волгоградской области вырастут с 1 января 2022 года в 1,04 раза. То есть зарплата увеличится на 4%. Такую же индексацию глава области рекомендует провести для работников муниципальных учреждений области. Подрос и прожиточный минимум.

Кстати, сегодня Волгоградстат опубликовал данные об изменении цен за год. В ноябре 2021 по сравнению с декабрем 2020 цены на товары и услуги в нашей области выросли на 7,03%. При этом сильнее всего взлетели цены на продукты питания – почти на 10%, на 6,52 подорожали непродовольственные товары – на 6,52%, услуги стали обходиться дороже на 2,82%.