Волгоградская область перешла на оранжевый уровень эпидопасности

В регионе пока не собираются смягчать ограничения по ковиду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень коллективного иммунитета по коронавирусу в России за последнюю неделю достиг 55,7%. В Волгоградской области на 10 декабря показатель иммунизации населения вырос до 53,9%, при этом регион увеличил объемы тестирования и перешел с максимального красного на оранжевый уровень эпидопасности, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

- Согласно показателям тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф, эпидситуация улучшилась в 12 регионах. Волгоградская область перешла с красного уровня на оранжевый (вырос охват тестированием), - рассказали в оперштабе.

В Волгограде и области к 10 декабря вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 1,352 миллиона человек, две прививки сделали 1,237 миллиона жителей. До выполнения плана по вакцинации региону еще далеко. Как отмечают в оперштабе, достигнуть необходимого уровня в 80% можно, если прививку от ковида сделает каждый, у кого нет для этого противопоказаний.

Тем временем, смягчать антиковидные ограничения в регионе пока не планируют. Рорспотребнадзор перед новогодними праздниками напомнил о запрете банкетов и корпоративов. Однако бизнес считает это мерой избыточной.