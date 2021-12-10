В Волгоградской области пройдет SUP-гонка и карнавал на сап-досках

В гонке смогут принять участие и любители, и профессионалы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Организаторы фестиваля ULTRA заявили о решении провести гонку на сап-бордах в августе 2022 года на озере круглое в Волжском. Sup Fest станет частью нового Всероссийского фестиваля спорта, музыки и кибер-технологий. Ожидается, что к сап-гонке присоединятся спортсмены и из других регионов России. Эту часть фестиваля организует вице-президент региональной федерации по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Петров.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы фестиваля, запланировано несколько гонок как для любителей, так и для профессионалов. Можно будет зарегистрироваться на дистанции 200, 800, 1600 метров и спринт 200 метров. Помимо гонок, на SUP Fest планируют провести йогу на сапах и тренировки с титулованными спортсменами.

- В данный момент ведутся переговоры с Администрацией Волжского о благоустройстве зоны для спорта и активного отдыха на территории Центрального парка «Волжский», - рассказали организаторы.

- Вечером на закате, полуодетые в яркие костюмы и раскрашенные в художественный body-art люди на SUP досках выйдут на карнавал и устроят party прямо на озере, - рассказал Дмитрий Петров. Мероприятие запланировано на 20 августа.