В Волгограде от COVID-19 умерла 100-летняя женщина

Сейчас в регионе ежедневно около 400 заболевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали 38 летальных исходов от коронавируса. COVID-19 унес жизни 14 мужчин и 24 женщин. Самой старшей жертвой ковида на этот раз стала 100-летняя женщина, самому молодому мужчине было всего 46 лет, сообщили в оперштабе.

- 100-летняя женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и не была вакцинирована от коронавирусной инфекции, - рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

В ковидный госпиталь столетнюю волгоградку привезли уже в тяжелом состоянии. Врачи не смогли ее спасти из-за обострения хронических заболеваний.

COVID-19 и его последствия продолжают сокращать жизнь пожилым волгоградцам. Среди умерших от ковида жителей Волгограда и области пятеро мужчин не дожили до шестидесяти, самым пожилым оказался 90-летний пенсионер. Среди 24 женщин, чьи жизни унес коронавирус, все пенсионерки. Младшей из них было 64 года.

Среди умерших снова больше всего жителей Волгограда – 23 человека, 6 смертей в Волжском, 2 - в Котовском районе, по одному - в семи районах региона. Всего с начала пандемии ковид унес жизни уже 4940 волгоградцев.