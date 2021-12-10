В выходные в Волгоградской области ожидается мороз 12 градусов

В Волгограде погода пока не новогодняя Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие выходные в Волгоградской области ожидается морозная погода. Местами будет очень холодно. При этом на всей территории региона будет сухо, без снега. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 11 декабря в Волгограде и области без существенных осадков. Северный и северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

По Волгоградской области в ночь с пятницы на субботу температура воздуха будет -1...-6º, местами при прояснении она опустится до -10º, днем -3...+2º. В Волгограде ближайшей ночью -2...-4º, в дневные часы около 0º.

В воскресенье на территории региона также без существенных осадков. Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, в юго-западных районах возможны порывы до 12-16 м/с. Температура воздуха по области в ночь на 12 декабря -2...-7º, местами при прояснении до -12º, днем 0...-5º. В Волгограде ночью -4...-6º, в воскресенье днем -1...-3º.