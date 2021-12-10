Турция, Кавказ и Африка: куда волгоградцы предпочитают летать зимой

Были названы самые популярные направления на самолете среди волгоградцев на зимний отдых Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не все волгоградцы намерены зиму проводить в родном городе. Многие собираются отправиться в путешествие в теплые страны и провести в них по несколько недель. Как рассказали «КП-Волгоград» в сервисе «Яндекс.Путешествия», жители Волгограда зимовать улетят в Армению, Азербайджан, Турцию, Израиль и даже ЮАР, где впервые был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Среди конкретных направлений среди волгоградцев лидируют Ереван, Баку, Кейптаун, Анталья и Тель-Авив. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные по поиску и бронированию авиабилетов.

Среди жителей Волгограда резко вырос спрос на отдых в теплых странах. По сравнению с прошлым годом в текущем число таких волгоградцев увеличилось на 74%. По увеличению спроса Волгоград занимает второе место среди российских городов-миллионников.

Волгоградцы в среднем проведут в теплых уголках планеты 4 недели. Самая длительная поездка запланирована в ЮАР. Она составит примерно 3 месяца. Самые дешевые билеты можно было купить в Армению: за полет туда-обратно пришлось бы заплатить 13 500 рублей. Самый дорогой перелет в ЮАР: билеты в обе стороны стоят более 58-ми тысяч рублей.