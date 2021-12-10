Создатель финансовой пирамиды из Волжского сел в тюрьму за мошенничество на 50 миллионов

Решение суда вступило в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Волгоградской области наказал тюремным сроком одного из учредителей коммандитного товарищества за мошенничество в особо крупном размере. Валерий Воробьев долгое время осуществлял деятельность в Волжском и имел положительную репутацию. Мужчина начал принимать от граждан вклады. Под видом проверенной времени организации он заключал договоры от своего имени в качестве индивидуального предпринимателя, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Получая от жителей Волжского деньги, Валерий Воробьев тратил их на собственные нужды, выплачивая часть процентов только на первоначальном этапе по принципу финансовой пирамиды. Для этого он использовал средства новых клиентов. Потерпевшими по уголовному делу стали 195 человек. С 30 августа 2011 года по 1 октября 2018-го им был причинен ущерб на общую сумму около 50 миллионов рублей. Вину мужчина не признал. Волжский городской суд приговорил 61-летнего Воробьева к тюремному заключению сроком на 4 года. Отбывать наказание он должен в колонии общего режима.

- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты оспорила его в апелляционном порядке, просив вынести оправдательный приговор. Однако впоследствии от доводов апелляционной жалобы осужденный и его защитник отказались, - отметили в прокуратуре

Решение суда вступило в законную силу.