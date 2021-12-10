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Общество10 декабря 2021 9:56

В пойме реки Царица установят елку из водопроводных труб

Волгоградские компании участвуют в конкурсе на самую интересную авторскую елку
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Конкурсные елки появятся в пойме реки Царица.

Конкурсные елки появятся в пойме реки Царица.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 15 декабря в пойме реки Царица начнут устанавливать авторские елки для конкурса, объявленного мэрией Волгограда. Местные предприятия, организации, ИП могут изготовить свою оригинальную елку и поставить ее в парке. И бесплатная реклама компании, и развлечение для сотрудников. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, первые заявки на участие к ним уже поступили, и они весьма необычные.

Поставить свою елочку хотят и сотрудники нотариальной палаты, и управляющая компания, и представители контакт-центра. Последние хотят украсить ель телефонами, с трубками будут стоять и арт-объекты – медведи. А ресурсоснабжающая компания пообещала привезти дерево, которое они соорудят из металлических и пластиковых труб. Заявки на конкурс еще продолжают поступать, поэтому это не все сюрпризы. Если у вас тоже разыгралась фантазия, и вы знаете, как фирменный стиль вашей компании может дополнить новогоднее украшение города, можете отправить заявку в мэрию.