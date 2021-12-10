Волгоградский бизнес получил почти полмиллиарда рублей субсидии на нерабочие дни

Предпринимателям необходима господдержка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На частичную компенсацию затрат и выплату заработной платы за нерабочие дни ноября волгоградский бизнес получил субсидии уже почти на полмиллиарда рублей. На сегодня подали заявки в налоговые органы на получение господдержки почти 12 тысяч входящих в реестр МСП или СНКО налогоплательщиков Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФНС.

- После поверки заявлений, хозяйствующим субъектам с общей численностью более 28 тысяч работников, для частичной компенсации затрат и выплаты заработной платы перечислены субсидии в размере 481,5 миллиона рублей, рассказали в управлении федеральной налоговой службы по Волгоградской области.

Цифры еще могут вырасти, так как подать заявление на получение субсидии можно до 15 декабря 2021. Выплаты производятся на основании налоговой отчетности по страховым взносам. Для этого ИП или компания на 1 июля 2021 года должна значиться в реестре МСП или социально-ориентированных некоммерческих организации, относиться к пострадавшей от ковидных ограничений отрасли по ОКВЭД и не иметь крупной задолженности по налогам и страховым взносам. Также фирма или предприниматель должны продолжать работать.