В Волгограде взлетели цены на отечественные автомобили

К Новому году дорожает не только икра, но и машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Волгоградстата зафиксировали заметный рост цен на новые отечественные автомобили в Волгограде. По сравнению с предыдущей неделей, цены на них выросли сразу на 4,12%. Машина в среднем стала стоить 723 тысячи 262 рубля. Иномарки тоже подросли в цене, но не так круто. Купить на этой неделе авто иностранного производства стало дороже на 1,22 процента, в среднем придется раскошелиться на 1 миллион 382 тысячи.

На этой волне радует, что хотя бы рост цен на бензин немного замедлился. На последней неделе подорожало только дизельное топливо (на 1,77 %) и бензин марки АИ-92 (на 1,05%). 95-й и 98-й бензин подорожали менее чем на 1%.

Также среди заметных подорожаний последней недели - путевки в Турции. Купить путешествие в теплые края на этой неделе стоит на 8% дороже, чем на прошлой.

Подсчитали статистики и то, на сколько изменились в нашей области цены за год. Сравнили ноябрь этого года с декабрем прошлого. Оказалось, что за этот период цены на товары и услуги изменились на 7,03 процента. При этом продукты подорожали почти на 10%, непродовольственные товары – на 6,52%, услуги – на 2,82%.