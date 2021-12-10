Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 декабря 2021 8:17

В Волгоград привезли 28 тысяч комплектов «Спутника V»

За сутки пункты вакцинации посещают более 19 тысяч жителей Волгоградской области
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ежедневно прививку от коронавируса делают около 19 тысяч жителей региона.

Ежедневно прививку от коронавируса делают около 19 тысяч жителей региона.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ежедневно в пунктах вакцинации Волгоградской области прививки от COVID-19 делают тысячи жителей региона. За последние сутки привились от коронавируса 19 тысяч 80 человек. Несмотря на такие высокие темпы вакцинации, не стоит переживать, что вам не достанется вакцина. Ее запасов достаточно, тем более они постоянно пополняются. По сообщению волгоградского облздрава, накануне в Волгоградскую область привезли новую партию «Спутника V». По прививочным пунктам распределили 28 690 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Она подходит как для первой вакцинации, так и для ревакцинации.

На сегодняшний день вакцина есть во всех 63 пунктах вакцинации региона в медучреждениях и в 10 мобильных пунктах. Тем, кто работает в сферах, где вакцинация обязательна, стоит поторопиться - с завтрашнего дня их не имеют право допускать к работе. Работодатель, который закроет глаза на отсутствие сертификата о прививке от коронавируса у своих сотрудников, поплатится крупным штрафом и может нарваться на закрытие своего бизнеса.

По данным облздрава, в Волгоградской области прививки сделали 1,3 миллиона человек, план по вакцинации регион выполнил на 81%.