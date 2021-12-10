В Волгоград привезли 28 тысяч комплектов «Спутника V»

Ежедневно прививку от коронавируса делают около 19 тысяч жителей региона. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ежедневно в пунктах вакцинации Волгоградской области прививки от COVID-19 делают тысячи жителей региона. За последние сутки привились от коронавируса 19 тысяч 80 человек. Несмотря на такие высокие темпы вакцинации, не стоит переживать, что вам не достанется вакцина. Ее запасов достаточно, тем более они постоянно пополняются. По сообщению волгоградского облздрава, накануне в Волгоградскую область привезли новую партию «Спутника V». По прививочным пунктам распределили 28 690 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Она подходит как для первой вакцинации, так и для ревакцинации.

На сегодняшний день вакцина есть во всех 63 пунктах вакцинации региона в медучреждениях и в 10 мобильных пунктах. Тем, кто работает в сферах, где вакцинация обязательна, стоит поторопиться - с завтрашнего дня их не имеют право допускать к работе. Работодатель, который закроет глаза на отсутствие сертификата о прививке от коронавируса у своих сотрудников, поплатится крупным штрафом и может нарваться на закрытие своего бизнеса.

По данным облздрава, в Волгоградской области прививки сделали 1,3 миллиона человек, план по вакцинации регион выполнил на 81%.